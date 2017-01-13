Apple'ın devri bitti mi?

PayPal'ın kurucusu, şimdiki Facebook'un kurul üyesi ve Silikon Vadisi'nin milyarder isimlerinden olan Peter Thiel, çok ses getirecek açıklamalarda bulundu. New York Times'a konuşan Peter Thiel, Apple'ın artık devrinin bittiğini dile getirdi. Peki, Peter Thiel'in bu iddialarında doğruluk payı var mı?

Peter Thiel'a göre Apple, iPhone ile gidebileceği en üst seviyeye gittiğini ancak iPhone dışında uzun vadede artık teknoloji sektöründe etkili olamayacak. Bu demeçte doğruluk payının bulunduğu ölçmek için Steve Jobs dönemi ile Tim Cook dönemini karşılaştırmak yeterli olacağa benziyor.

İnovasyon açısından Apple son dönemde sektöre yeni bir soluk kazandırabilmiş değil.

Son 2-3 yıl içerisinde Apple sayesinde; 3D Touch teknolojisi, Touch Bar'lı MacBook, TouchID, Wide Color Gamut P3 destekli iPhone ve iPad, AirPods kulaklık, Apple Pay, Apple Watch ve Apple Pencil gibi ürünler ve teknolojiler hayatımıza girdi.



Aslında böyle saydığımızda Apple'ın inovasyon ruhunu tamamen kaybetmediği sadece sektörde farklı bir politika izlemesinden dolayı yenilikleri yavaş yavaş sunduğu görünüyor.

Peter Thiel'ın neye dayanarak böyle bir yorum yaptığı çok merak ediliyor. Bakalım ilerleyen süreçte Peter Thiel haklı çıkacak mı?