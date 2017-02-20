Artık E-Spor'da dünya şampiyonumuz var!

Ülkemizi Ubisoft'un Just Dance 2017 oyununun şampiyonasında temsil eden Umutcan Tütüncü, büyük bir başarıya imza attı!

20/02/2017 21:00

Ünlü dans ve ritim oyunu Just Dance için düzenlenen Just Dance 2017 Dünya Şampiyonası'nı bir Türk kazandı. 16 yaşındaki Umutcan TechNoth Tütüncü, Dünya Şampiyonu oldu!

E-Spor alanında birçok oyunda bulunsak da birçok dalda istediğimiz başarı öykülerini görmekte zorlanıyoruz. ÖJust Dance de bu oyunlardan biriydi tabiki artık değil. Çünkü Umutcan geçtiğimiz günlerde düzenlenen turnuvada, Dünya Şampiyonu olmayı başardı.

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Turnuva finalinde Brezilyalı rakibiyle ike karşı karşıya gelen UmutcanDon't Stop Me Now şarkısında üstünlüğü sağladı ve Scream & Shout ile şampiyonluğu ülkemize getirdi. Just Dance 2017 Dünya Şampiyonası'nı Umutcan'ın kazanması birçok katılımcı ve izleyici için büyük sürpriz oldu. Umutcan'ın şampiyon olduğu finalin tamamını aşağıdan izleyebilirsiniz.

    Yazar: Berk İşçimen

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