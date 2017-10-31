Assassin's Creed Origins’in Denuvo koruması işlemcinin tamamını kullanıyor!

Son dönemin en çok gündem olan içerik koruma platformu Denuvo bu kez işlemci kullanımıyla tekrar gündemde. Assassin's Creed Origins için yapılan bir güncelleme nedeniyle Denuvo aşırı işlemci kullanıyor. Şikayetlere göre Assassin's Creed Origins oynarken işlemci yükü %30-40 artıyor ve zaman zaman %100 seviyesine ulaştığı belirtiliyor.

İlk başlarda buna neyin sebep olduğu anlaşılamamış ancak şikayetler yayıldıkça tahminler ortaya çıkmaya başlamış. Denuvo korumasının daha ilk günden hackerların kurbanı olduğu biliniyor. Ubisoft koruma yazılımına VMProtect entegre ederek korumayı iki katına çıkarmış. Yaygın görüşe göre bu yeni entegrasyon sürekli tarama yapıyor ve işlemciye ekstra yük bindiriyor.

Şuana kadar Assassin's Creed Origins ile ilgili herhangi bir crack haberi gelmedi. Bu bakımdan Ubisoft’un istediğini elde ettiğini söyleyebiliriz. Ne var ki aşırı işlemci kullanımı konusunda firmanın resmi bir açıklama yapması yada bir çözüm bulması merakla bekleniyor. Oyuncular oyunlarını iade etmek istiyor!