ASUS ZenFone 3 Laser ve ZenFone 3 Max Türkiye'de!

ASUS, ZenFone 3 ailesinin yeni üyeleri ZenFone 3 Laser ve ZenFone 3 Max’i Türkiye’de satışa sundu. Üstün fotoğraf çekme özelliğiyle öne çıkan ZenFone 3 Laser ve uzun ömürlü bataryası ile hayatı kolaylaştıran ZenFone 3 Max’in Türkiye’ye gelmesi ile ZenFone 3 ailesi büyümeye devam ediyor.

ZenFone 3 Laser: Lazer Hızında Fotoğrafçılık

ZenFone 3 Laser, Android işletim sistemine sahip akıllı telefon ailesinin yeni üyesi olarak aluminyum gövdesi; ZenFone 3 modelinde de kullanılmış olan yüksek performanslı, ikinci nesil lazer odaklama ve elektronik görüntü sabitleme özelliğine sahip kamerası ile öne çıkıyor.

8 çekirdekli Qualcomm SnapDragon 430 işlemcili ZenFone 3 Laser’a; çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklı 5.5” Full HD Corning Gorilla Glass 3 ekran, 0.3 saniyede ekran kilidinin kaldırılmasına olanak tanıyan parmak izi okuyucusu, 4GB bellek ve 32 GB depolama alanı eşlik ediyor. ZenFone 3 Laser, 13 MP PixelMaster ana kamerası ve 8MP PixelMaster selfie kamerası ile profesyonel fotoğraf çekim özellikleri sunuyor.

ZenFone 3 Max: Güçlü Batarya, Uygun Fiyat

ZenFone 3 ailesinin bir diğer yeni üyesi olan 175g ağırlık 8.3 mm’lik inceliğe sahip Zenfone 3 Max, uzun sürelere varan kullanım süresi ve 4100 mAH’lik batarya kapasitesi ile türünün en kompakt ürünlerden biri olma özelliği gösteriyor. Ters şarj özelliği ile taşınabilir güç kaynağı haline getirilebilen cihaz, diğer mobil cihazları şarj etmek için de kullanılabiliyor.

Kullanıcılara ihtiyaçları doğrultusunda, “performans, normal, güç tasarrufu, süper tasarruf, kişiselleştirilmiş” kategorilerinde beş farklı güç modu sunan ZenFone 3 Max, 3 GB RAM ve 32 GB bellek özellikleriyle destekleniyor. 13 MP PixelMaster arka kamera ve 5 MP PixelMaster ön kameraya sahip ZenFone 3 Max, süper çözünürlük modu ile 52 megapiksel fotoğraf oluşturabilme özelliğine sahip.

1099 TL’den başlayan fiyatlarla

Tasarımsal değişiklikleriyle adından söz ettiren ZenFone 3 ailesinin lazer otofokus özelliğiyle öne çıkan yeni üyesi ZenFone 3 Laser 1299 TL satış fiyatıyla piyasaya sürülürken, 4100 mAH’lik güçlü bataryasıyla kullanıcılara uzun süreli kullanım vaat eden ZenFone 3 Max ise 1099 TL’den satışa sunuluyor.

Asus Zenfone 3 Max özellikleri

5.2-inç (1280 x 720 piksel) 2.5D kavisli Corning Gorilla Glass ekran

Mali-T720 GPU ile 1,3 GHz dört çekirdekli MediaTek MT6737 64-bit işlemci

3GB RAM, 32GB dahili depolama, microSD ile genişletilebilir bellek

Android 6.0 Zen UI 2.0 ile (Marshmallow)

Hibrit Çift SIM (nano + mikro / microSD)

LED flaşlı 13 MP arka kamera

5MP ön kamera karşı

Parmak izi sensörü

4G LTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS

4100mAh (çıkarılamayan) pil

Asus Zenfone 3 Lazer özellikleri

5.5-inç (1920 x 1080 piksel) 2.5D kavisli Corning Gorilla Glass ekran

Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430 (4 x 1.2 GHz Cortex A53 +, 4 x 1.5 GHz Cortex A53) Adreno 505 GPU ile 64-bit işlemci

4GB RAM, 32GB dahili depolama, microSD ile genişletilebilir bellek

Android 6.0 Zen UI 2.0 ile (Marshmallow)

Çift LED flaş, f/2.0 diyafram, Sony IMX214 sensörü, Lazer AF, 3-eksenli EIS LED ile 13 MP arka kamera

Parmak izi sensörü

7.9mm kalınlık

4G LTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS