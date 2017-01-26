ASUS ZenFone 3 Türkiye'ye geliyor! İşte fiyatı!

ASUS ZenFone 3 Türkiye satışı nihayet başlıyor. ASUS ZenFone 3 Türkiye fiyatı ve ASUS ZenFone 3 hakkında merak edilen her şey bu haberde.

26/01/2017 11:30

ASUS ZenFone 3 uzun bir bekleyişin ardından Türkiye'de satışa sunuluyor. 2016 Computex Tasarım ve İnovasyon ödüllü ASUS ZenFone 3, Aralık ayı itibarıyla Vodafone mağazalarında bulunabilecek.

ASUS ZenFone 3 fiyatı ne kadar?

ASUS ZenFone 3, Qualcomm Snapdragon 625’i kullanan ilk akıllı telefon olma özelliğini taşıyor. Vodafone satış noktalarında tek simli, 3GB RAM ve 32GB dahili depolama özellikleriyle satışa sunulanacak ASUS ZenFone 3'ün tavsiye edilen satış fiyatı 1.799TL olarak belirlendi.

ZenFone serisinin merakla beklenen yeni üyesi, önceki tasarımından farklı olarak metal kasaya bürünüyor. ZenFone 3; siyah ve beyaz olmak üzere 2 renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Ön ve arka yüzünde çizilmelere karşı dayanıklı Corning Gorilla Glass kullanılan Zenfone 3 ZE552KL, 5.5-inç Full HD Super IPS+ ekrana sahip.

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ZenFone 3, 3 GB RAM’le destekleniyor. ZenFone 3’ün 16 MP PixelMaster 3.0 teknolojili kamerası, 4K UHD video çekme imkanı ile sınıfının en yüksek çözünürlüklü görüntülerini sunuyor. ASUS’un ZenBook’larında kullandığı SonicMaster teknolojisine de sahip olan ZenFone 3, CD’den 4 kat daha fazla ses kalitesi sunmasıyla da ön plana çıkıyor.

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İlk olarak sadece Vodafone Cep Merkezleri’nde Akıl Almaz Teklifler ile yerini alacak olan ZenFone 3’e sahip olmak isteyen Vodafone aboneleri, ayda 45 TL’den başlayan avantajlı fiyatlardan da yararlanabilecek.

Zenfone 3, Vodafone’da başlayacak satışın ardından 4GB RAM ve 64GB dahili depolama modelleri ile de tüm satış kanallarında tüketicilere sunulacak.

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ASUS ZenFone 3 Özellikleri

Ekran: 5.5-inch Super IPS+ LCD, 77.3% ekran-gövde oranı, 1920x1080 çözünürlük

Yapı: Ön ve arka yüzünde konturlu kenar ve metal çerçeveli Corning Gorilla Glass Paneller 2.5D

İşlemci: Octo-core 14nm 2.0GHz Qualcomm Snapdragon 625

GPU: Adreno 506

RAM / Hafıza: 3G RAM / 32GB Hafıza

Arka Kamera: 16M-6P with OIS/EIS/TriTech AF Camera / Color Correction Sensor and dual flash

Ön Kamera: 8MP, 85º wide-angle

Batarya: 3.000mAh Polymer batarya (çıkarılamaz)

Boyutlar: 152.59*77.38*7.69mm

Ağırlık: 155g

    Yazar: Ender Öztürk

    YORUMLAR

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    • ASUS ZenFone 3 Türkiye'ye geliyor! İşte fiyatı!

      Neyi bilerek yok iyi değil yok şöyle yok böylebu telefon 3 gb ram var 2.0 ghz 8 çekirdek ne olacak başka g4 yazan arkadaş 3gb ram 1.8 ghz 6 çekirdek

      Misafir 12 Ocak 2017 08:40 Perşembe (0) (0)
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    • ASUS ZenFone 3 Türkiye'ye geliyor! İşte fiyatı!

      Bu fiata bu telefonu almaktan sa hem daha ucuz hem de Asus ZenFon dan daha kapsamlı LG G4 alın. İkisini karşılaştırın ne dediğimi anlıyacaksınız !

      Misafir 01 Aralık 2016 09:58 Perşembe (1) (0)
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    • ASUS ZenFone 3 Türkiye'ye geliyor! İşte fiyatı!

      kimsenin hesap etmediği ya da bilmediği birşey var!!! dolar olmuş 3,45 ayrıca %7 TRT Bandorlü, %25 ÖTV ve %18 KDV üst üste eklendiği zaman yaklaşık %60 vergi var, bunlara garanti masrafları ve ithalatçı firma kârı ile bayi kârı da eklenince fiyat %100 artıyor, bir telefonun ne kdar ucuz olmasını bekleyebilirsiniz ki?

      Misafir 30 Kasım 2016 22:50 Çarşamba (2) (0)
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    • ASUS ZenFone 3 Türkiye'ye geliyor! İşte fiyatı!

      bu telefonun bu kurda ederi 1500 tl dir.. 1 tl fazla verilmez, getirmesin hiç

      Misafir 30 Kasım 2016 14:48 Çarşamba (5) (1)
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    • ASUS ZenFone 3 Türkiye'ye geliyor! İşte fiyatı!

      Asusta ķalite aramayın

      Misafir 30 Kasım 2016 14:38 Çarşamba (2) (3)
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