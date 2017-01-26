ASUS ZenFone 3 Türkiye'ye geliyor! İşte fiyatı!

ASUS ZenFone 3 uzun bir bekleyişin ardından Türkiye'de satışa sunuluyor. 2016 Computex Tasarım ve İnovasyon ödüllü ASUS ZenFone 3, Aralık ayı itibarıyla Vodafone mağazalarında bulunabilecek.
ASUS ZenFone 3 fiyatı ne kadar?
ASUS ZenFone 3, Qualcomm Snapdragon 625’i kullanan ilk akıllı telefon olma özelliğini taşıyor. Vodafone satış noktalarında tek simli, 3GB RAM ve 32GB dahili depolama özellikleriyle satışa sunulanacak ASUS ZenFone 3'ün tavsiye edilen satış fiyatı 1.799TL olarak belirlendi.
ZenFone serisinin merakla beklenen yeni üyesi, önceki tasarımından farklı olarak metal kasaya bürünüyor. ZenFone 3; siyah ve beyaz olmak üzere 2 renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Ön ve arka yüzünde çizilmelere karşı dayanıklı Corning Gorilla Glass kullanılan Zenfone 3 ZE552KL, 5.5-inç Full HD Super IPS+ ekrana sahip.
ZenFone 3, 3 GB RAM’le destekleniyor. ZenFone 3’ün 16 MP PixelMaster 3.0 teknolojili kamerası, 4K UHD video çekme imkanı ile sınıfının en yüksek çözünürlüklü görüntülerini sunuyor. ASUS’un ZenBook’larında kullandığı SonicMaster teknolojisine de sahip olan ZenFone 3, CD’den 4 kat daha fazla ses kalitesi sunmasıyla da ön plana çıkıyor.
İlk olarak sadece Vodafone Cep Merkezleri’nde Akıl Almaz Teklifler ile yerini alacak olan ZenFone 3’e sahip olmak isteyen Vodafone aboneleri, ayda 45 TL’den başlayan avantajlı fiyatlardan da yararlanabilecek.
Zenfone 3, Vodafone’da başlayacak satışın ardından 4GB RAM ve 64GB dahili depolama modelleri ile de tüm satış kanallarında tüketicilere sunulacak.
ASUS ZenFone 3 Özellikleri
Ekran: 5.5-inch Super IPS+ LCD, 77.3% ekran-gövde oranı, 1920x1080 çözünürlük
Yapı: Ön ve arka yüzünde konturlu kenar ve metal çerçeveli Corning Gorilla Glass Paneller 2.5D
İşlemci: Octo-core 14nm 2.0GHz Qualcomm Snapdragon 625
GPU: Adreno 506
RAM / Hafıza: 3G RAM / 32GB Hafıza
Arka Kamera: 16M-6P with OIS/EIS/TriTech AF Camera / Color Correction Sensor and dual flash
Ön Kamera: 8MP, 85º wide-angle
Batarya: 3.000mAh Polymer batarya (çıkarılamaz)
Boyutlar: 152.59*77.38*7.69mm
Ağırlık: 155g
YORUMLAR
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ASUS ZenFone 3 Türkiye'ye geliyor! İşte fiyatı!
Misafir
12 Ocak 2017 08:40 Perşembe
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ASUS ZenFone 3 Türkiye'ye geliyor! İşte fiyatı!
Misafir
01 Aralık 2016 09:58 Perşembe
(1)
(0)
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ASUS ZenFone 3 Türkiye'ye geliyor! İşte fiyatı!
Misafir
30 Kasım 2016 22:50 Çarşamba
(2)
(0)
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ASUS ZenFone 3 Türkiye'ye geliyor! İşte fiyatı!
Misafir
30 Kasım 2016 14:48 Çarşamba
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(1)
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ASUS ZenFone 3 Türkiye'ye geliyor! İşte fiyatı!
Misafir
30 Kasım 2016 14:38 Çarşamba
(2)
(3)
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Neyi bilerek yok iyi değil yok şöyle yok böylebu telefon 3 gb ram var 2.0 ghz 8 çekirdek ne olacak başka g4 yazan arkadaş 3gb ram 1.8 ghz 6 çekirdek
Bu fiata bu telefonu almaktan sa hem daha ucuz hem de Asus ZenFon dan daha kapsamlı LG G4 alın. İkisini karşılaştırın ne dediğimi anlıyacaksınız !
kimsenin hesap etmediği ya da bilmediği birşey var!!! dolar olmuş 3,45 ayrıca %7 TRT Bandorlü, %25 ÖTV ve %18 KDV üst üste eklendiği zaman yaklaşık %60 vergi var, bunlara garanti masrafları ve ithalatçı firma kârı ile bayi kârı da eklenince fiyat %100 artıyor, bir telefonun ne kdar ucuz olmasını bekleyebilirsiniz ki?
bu telefonun bu kurda ederi 1500 tl dir.. 1 tl fazla verilmez, getirmesin hiç
Asusta ķalite aramayın