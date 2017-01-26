ASUS ZenFone 3 Türkiye'ye geliyor! İşte fiyatı!

ASUS ZenFone 3 uzun bir bekleyişin ardından Türkiye'de satışa sunuluyor. 2016 Computex Tasarım ve İnovasyon ödüllü ASUS ZenFone 3, Aralık ayı itibarıyla Vodafone mağazalarında bulunabilecek.

ASUS ZenFone 3 fiyatı ne kadar?

ASUS ZenFone 3, Qualcomm Snapdragon 625’i kullanan ilk akıllı telefon olma özelliğini taşıyor. Vodafone satış noktalarında tek simli, 3GB RAM ve 32GB dahili depolama özellikleriyle satışa sunulanacak ASUS ZenFone 3'ün tavsiye edilen satış fiyatı 1.799TL olarak belirlendi.

ZenFone serisinin merakla beklenen yeni üyesi, önceki tasarımından farklı olarak metal kasaya bürünüyor. ZenFone 3; siyah ve beyaz olmak üzere 2 renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Ön ve arka yüzünde çizilmelere karşı dayanıklı Corning Gorilla Glass kullanılan Zenfone 3 ZE552KL, 5.5-inç Full HD Super IPS+ ekrana sahip.

ZenFone 3, 3 GB RAM’le destekleniyor. ZenFone 3’ün 16 MP PixelMaster 3.0 teknolojili kamerası, 4K UHD video çekme imkanı ile sınıfının en yüksek çözünürlüklü görüntülerini sunuyor. ASUS’un ZenBook’larında kullandığı SonicMaster teknolojisine de sahip olan ZenFone 3, CD’den 4 kat daha fazla ses kalitesi sunmasıyla da ön plana çıkıyor.

İlk olarak sadece Vodafone Cep Merkezleri’nde Akıl Almaz Teklifler ile yerini alacak olan ZenFone 3’e sahip olmak isteyen Vodafone aboneleri, ayda 45 TL’den başlayan avantajlı fiyatlardan da yararlanabilecek.

Zenfone 3, Vodafone’da başlayacak satışın ardından 4GB RAM ve 64GB dahili depolama modelleri ile de tüm satış kanallarında tüketicilere sunulacak.

ASUS ZenFone 3 Özellikleri

Ekran: 5.5-inch Super IPS+ LCD, 77.3% ekran-gövde oranı, 1920x1080 çözünürlük

Yapı: Ön ve arka yüzünde konturlu kenar ve metal çerçeveli Corning Gorilla Glass Paneller 2.5D

İşlemci: Octo-core 14nm 2.0GHz Qualcomm Snapdragon 625

GPU: Adreno 506

RAM / Hafıza: 3G RAM / 32GB Hafıza

Arka Kamera: 16M-6P with OIS/EIS/TriTech AF Camera / Color Correction Sensor and dual flash

Ön Kamera: 8MP, 85º wide-angle

Batarya: 3.000mAh Polymer batarya (çıkarılamaz)

Boyutlar: 152.59*77.38*7.69mm

Ağırlık: 155g