Bir iPhone 8 Plus pil şişmesi daha

Apple’ın geçtiğimiz ay resmen tanıttığı iPhone 8 Plus’ın pili ile ilgili şişme sorunu haberleri gelmeye devam ediyor. Daha önce birkaç kez pili şiştiği için sosyal medyada görselleri yayınlanan ve haberlere konu olan iPhone 8 Plus, şimdi de Çin medyasında bu pil şişmesi sorunu ile gündemde.

Olay, Apple'ın Tayvan ve Japonya'da bildirilen benzer vakalarda olduğu gibi iPhone 8 Plus'da şişirilmiş olarak görüntülenmesi ile ortaya çıkıyor ve bu şişme cihazın kasasının açılmasına neden oluyor.

Çin'in devlet destekli ThePaper.cn internet sitesinde 5 Ekim Perşembe günü Liu adlı bir iPhone kullanıcısı, satın aldığı iPhone 8 Plus’ın kutusundan şişmiş pil ile çıktığını iddia etti. İddiaya göre herhangi bir yanma ve patlama gibi bir şey söz konusu değildi.

Liu ThePaper'a yaptığı açıklamada, telefonu JD.com Inc'in online pazarından satın aldığını söyledi. Yeni cihazı şarj etmediğini ve satıcıya iade ettiğini söyledi.

Liu tarafından çekilen ve ThePaper'ın web sitesinde sergilenen resimler, telefonun iç parçalarının görülebildiğini ve sim kartı tutma özelliğine sahip yan tarafının açıldığını gösteriyor.

Bir Apple sözcüsü, şirketin konuyla ilgilendiğini ve daha fazla yorumda bulunmayı reddettiğini söyledi.