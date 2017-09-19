Bir oyunda yanlışlıkla çapraz platform oluşturuldu!

PlayStation 4 kullanıcısı bir oyuncu tarafından çekilen bir video ile açığa çıkan durum çok ilgi çekti. Çapraz platform olduğunun anlaşılması ise çok kolaydı çunkü PlayStation 4'te isminize boşluk koyamıyorsunuz.

PSN'de sadece isminize sadece alt çizgi ekleyebilirsiniz. Bu ismi araştıran kişi PSN'de ismi aradığından kimseyi bulamadı ancak Xbox One'da bu ismi aradığında bir oyuncuya ulaştı.

Bu büyük bir olay çünkü hem Sony hem de Microsoft çapraz platform oynamaya izin vermiyor! Bunun bir hata olduğu düşünülüyor ve ilerleyen zamanlarda daha net çözümler göreceğimiz kesin. Bu olayın gerçekleştiği oyun Epic Games'in erken erişim oyunu olan Fortnite. Oyun resmi olarak 2018'de çıkacak ancak şimdiden 1 milyon adet sattı!