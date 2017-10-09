Uygun fiyatlı BlackBerry Motion resmen tanıtıldı!

Android ile küllerinden yeniden doğan BlackBerry, uzun bir süre yeni telefonları ile karşımıza çıkmamıştı. Android ile yakaladığı yükselişi kısa süren BlackBerry, bugün sürpriz yaparak BlackBerry Motion adında yeni orta segment telefonunu duyurdu.

BlackBerry'nin artık amiral gemisi modeli tanıtması bekleniyordu. Ancak orta segmenti ve uygun fiyatlı BlackBerry Motion ile telefon pazarındaki hedef kitlenin, BlackBerry için maksimum bu düzeyde olduğunu ortaya koyuyor. Peki, BB'nin yeni gözdesi BlackBerry Motion'ın özellikleri nasıl?

BlackBerry Motion özellikleri

BlackBerry Motion; 5.5 inç büyüklüğünde Full HD IPS LCD ekran ile geliyor. 403 ppi değerindeki bu ekran çizilmelere ve darbelere karşı DragonTrail Glass ile korunuyor. Qualcomm'un 2.00 GHz hızında çalışan Snapdragon 625 yonga setinden gücünü alan telefonda 4 GB RAM yer alıyor.

32 GB dahili depolama desteği ile gelen BlackBerry Motion, microSD desteği sayesinde 2 TB'a kadar hafıza arttırımı sunuyor. 12 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 değerinde arka ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 değerinde ön kamera ile gelen BlackBerry Motion, 4.000 mAh kapasiteli bataryadan besleniyor.

Android 7.1.1 Nougat ile kutusundan çıkan BlackBerry Motion, ilerleyen günlerde Android 8.0 Oreo güncellemesini de alacak. BlackBerry Motion fiyatı ise 460 dolar olarak belirlendi.