Call of Duty küllerinden yeniden mi doğuyor?

Call of Duty, çoğu oyun serisinden farklı bir seridir. Yapımcı şirket, eskisine göre iyi veya öncekinden kötü bir oyunu neredeyse her yıl piyasaya sürer. Bunda yetkinin üç farklı stüdyoda olması önemli bir etken. Ve bu üç stüdyonun kendi aralarında bir anlaşması var. Stüdyolar sırayla oyunun 3 yıllık hakkına sahip oluyorlar ve oyunu istedikleri gibi geliştirip yayınlayabiliyorlar.

Black Ops III, Treyarch tarafından geliştirilmiş ve Infinity Ward tarafından yayınlanmıştı. Üç yıllık anlaşma sonuna gelindi ve Call of Duty, 2017'de Sledgehammer Games'e geri döndü. Sledgehammer Games'in önceki yapımları, Modern Warfare 3 ve Advanced Warfare yani serinin sevilen oyunlarıydı. SledgeHammer Games tarafından geliştirilen yeni oyun hakkında pek fazla bilgi bulunmasa da Activision, oyunun köklerine döneceğinden bahsediyor. Eski Call Of Duty oyunları gelecekte geçiyor ama günümüzün klasik savaş taktikleri ile donatılıyordu.

We’re honored & excited to bring this year’s @Callofduty to fans everywhere! It’s our biggest achievement as game makers. Much more to come.