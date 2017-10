Civilization III Kısa Süreliğine Ücretsiz!

Dünyanın en iyi strateji oyunları arasında kabul edilen Civilization, Humble Bundle kullanıcılarına özel kısa süreliğine ücretsiz oldu. Üstelik oyunu Steam’de kullanabileceksiniz. Aynı oyunu Steam’de satın almak istediğinizde 10 TL ödemeniz gerekiyor, ancak Steam hesabını bağladığınız Humble Bundle hesabınız varsa aşağıdaki adımları izleyerek oyuna ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz.

Yalnız hatırlatalım, ücretsiz sahip olmak için elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Ben bu satırları yazarken, kampanyanın 1 gün 10 saatlik ömrü kalmıştı.

Nasıl alacağınızı adım adım anlattık. Öncelikle bir Humble Bundle hesabı açmalı ve Steam hesabınızı bu hesap üzerinden onaylamalısınız. Humble Bundle anasayfasında yer alan Sid Meiers Civilization III: Complete sayfasına gidiniz. Sağ altta yer alan Add to Cart butonuna tıklayınız.

Sağ üst kısımda yer alan küçük sepet düğmesine tıklayınız. Sonrasında en altta yer alan Get it for free! butonuna tıklayınız. Sayfanın en alt kısmında yer alan Steam kodunu görebilmek için açılır bir pencere yer alıyor.

Orayı bularak kodunuzu alınız ve Steam’in en üst solunda yer alan küçük oyunlar butonuna tıklayınız ve Steam’de Ürün Etkinleştir seçeneğine tıklayınız. Buradan sonrası kodu onayladığınızda ve oyun Steam kütüphanenize geliyor.