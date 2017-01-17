Daha iyi şut çekmek için geliştirilen Hypervenom 3 tanıtıldı

Nike, Futbol Ayakkabıları Bölümü Başkan Yardımcısı Max Blau’nun deyimiyle her bir parçasını gol atmak için tasarladığı Hypervenom 3’ü tanıttı. Yeni bir tabanla birlikte Flyknit teknoloji eklenen Hypervenom 3, sadece 196 gr ağırlığında ve bir önceki modele göre yüzde 17 daha hafif.

Kramponun gole odaklılığı en çok topa bu bölge Flyknit teknolojili üst kısma bağlanmış, çok katmanlı Poron vuruş bölümünde ortaya çıkarken köpük kapsüllerinden oluşuyor.

Bu kapsüller uygulanan güce göre şekil aldıklarından, düşük kuvvetli vuruşlarda yumuşaklık sağlarken, topa büyük bir kuvvetle vurulduğunda ise sertleşme kabiliyetleriyle gerçek bir şut için gerekli sert alanın oluşumuna olanak veriyor.

Vuruş bölgesinde yer alan 2 mm kalınlığa sahip kapsüller, Flyknit teknolojisine sahip krampon üst kısmının görünen bölgesi elastik, içi boş ve teması güçlendirme hedefiyle tasarlanmış bir kumaşla dokundu. Bu kumaş aynı zamanda 2013 yılında piyasa sürülen pullu üst kısma sahip ilk Hypervenom kramponlarına karşı bir saygı ifadesi niteliğinde.

Kişiye özel ayarlama özelliğini sağlamak amacıyla Hypervenom 3’te üç metrelik Nike Flywire ipi kullanıldı. Flywire, kramponun içinde serbest duran ve yanlamasına bağcık sistemiyle kişiye özel ayarlanabilen kanalların içine yerleştirildi. Bu sistem sayesinde oyuncular bağlama şeklini en ince detayına kadar ayarlayarak daha sıkı bir tutuş elde edebiliyor ve bu sayede yana çalımlarda çok daha sıkı bir kavrayışla destekleniyor.

Hypervenom3’ün yeni Dynamic Fit Collar’ı, yeniden tasarlanmış çevik manşet ile daha fazla yanal sabitliğe olanak veriyor. Van Atta konuya ilişkin “Bilekteki kemiklerin öne çıkıklığı 10 mm’ye kadar. Hypervenom da bunu taklit etmeyi amaçlıyor. Sporcuların yan çalımları bilekte azami açılara sebep olabildiğinden Hypervenom 3 de bu açılar düşünülerek tasarlandı.

Nike Football’un ilk bileksiz ve Flyknit teknolojiye sahip kramponu Hypervenom 3, bileksiz krampon tercih eden oyuncular için tasarlandı.

Temelini Nike Football’un “Traction Revolution” teknolojisinden alan Hypervenom 3 aynı zamanda “FEA” dataları göz önüne alınarak oluşturulmuş bir tabana sahip. Bu taban keskin açılarda yan çalımları mümkün kılıyor.

Kramponun içinde ayağın kaymasını önleyen Nike Grip tabanlık ayakkabının içindeki tutuşu destekliyor.

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