Dünyanın en tuhaf çiftlik oyunu tanıtıldı!

Avustralyalı oyun şirketi House House Games, YouTube kanalından henüz beta aşamasında olan bir oyunla ilgili oynanışı gösteren Untitled Goose Game yani İsimsiz Kaz Oyunu adlı bir video yayınladı. Oyun, daha önce pek çok oyunda gördüğümüz gibi bir çiftlikte geçiyor.

Fark, bu kez bir çiftçiyi değil yaramaz bir kazı kontrol ediyor olmamız. Kazımızın elinde bir yapılacaklar listesi var ve bu liste, tamamen bir kaza yakışır yaramazlıklar içeriyor. Bazen çiftçinin anahtarını çalıp peşimizden koşturuyoruz, bazen de su hortumu ile ıslatıyoruz. Ancak bu oyunda çiftçiyi kesinlikle rahat bırakmıyoruz.

House House Games, oyunu 2018 yılının başında piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu çılgın kazı kontrol etmek, oyun oynarken kahkahalar atmak isteyen herkes için son derece keyifli olacak. Goat Simulator kadar iyi grafiklere sahip olmasa da bizce ondan aşağı kalır yanı yok!