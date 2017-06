E3 2017 etkinliğinde neler tanıtılacak?

Oyun geliştiricilerinin sahne aldığı dünyanın en büyük oyun etkinliği olan E3 2017 için geri sayım başladı. Sony, Microsoft, EA, Ubisoft ve Nintendo gibi firmaların yeni oyunlarını tanıtacağı etkinlikte, gerçek anlamda 4K oyun deneyimi sunan Xbox Scorpio da tanıtılacak.

E3 2017'de tanıtılması beklenen oyunlar arasında; Star Wars Battlefront II, FIFA 18, NBA LIVE 18, Need For Speed Payback, The Sims Mobile, The Sims 4 Nintendo Switch için FIFA, God of War, The Last of Us: Part II, Assassin’s Creed: Origins, Far Cry 5, The Crew 2 ve Super Mario Odyssey ön plana çıkıyor.

Bugün ise hangi firmanın ne zaman ve Türkiye saati ile kaçta sunum yapacağı resmen açıklandı.

1- Electronic Arts - 10 Haziran TSİ 22:00

2- Microsoft - 12 Haziran TSİ 00:00

3- Bethesda - 12 Haziran TSİ 07:00

4- PC Gaming Show - 12 Haziran TSİ 20:00

5- Ubisoft - 12 Haziran TSİ 23:00

6- Sony - 13 Haziran TSİ 04:00

7- Nintendo (Dijital etkinlik) - 13 Haziran TSİ 19:00