Elon Musk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ne konuştu?

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesi bugün gerçekleşti. Sürpriz görüşmenin konusu merak ediliyordu. Görüşmelerin bitmesinin ardından Elon Musk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesinin detayları belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarına göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile Türksat uygularının fırlatılmasıyla ilgili olarak Airbus ile anlaşma yapmak için görüşme gerçekleştirmiş. Elon Musk'ın CEO görevi yaptığı SpaceX projesinden, Türkiye çok yakında faydalanabilecek.

Toplantı sırasında ayrıca; elektrikli otomobil ve sürdürülebilir enerji konusu konuşuldu. Türkiye'deki firmalar ile Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla ve SpaceX için de anlaşmalar yapılabileceği konusunda da temaslar gerçekleştirildi. İbrahim Kalın, “tünel kazma ve yer altından trafiğin verilmesi gibi konular da konuşuldu” diyor.