En çok kazandıran oyunlar!

Oyun dünyasının en çok kazandıra oyunlarıyla ilgili bugün yeni istatistikler yayınlandı. SuperData isimli araştırma şirketinin yayınladığı sonuçlarına göre PC platformu her yıl %10 büyüyor.

Free2Play pazarı ise yine yılda ortalama %28'lik bir büyüme gösteriyor. Ancak bugün yayınlanan ve tüm platformlarda en çok kazandıran oyunlara bakılırsa, PC plaformunda League of Legends ve konsolda Grand Theft Auto V dikkatimizi çekiyor.

Ayrıca PUBG ise Blizzard'ın göz bebeği ve gururu olan World of Warcraft'ı geçti. Daha geniş bilgilere SuperData'nın kendi sitesinden ulaşabilirsiniz.



İşte platformlara göre ne çok kazandıran oyunlar listesi: