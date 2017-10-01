En çok kazandıran oyunlar!

İşte yapımcılarına en çok kazandıran oyunlar!

01/10/2017 21:00

Oyun dünyasının en çok kazandıra oyunlarıyla ilgili bugün yeni istatistikler yayınlandı. SuperData isimli araştırma şirketinin yayınladığı sonuçlarına göre PC platformu her yıl %10 büyüyor.

Free2Play pazarı ise yine yılda ortalama %28'lik bir büyüme gösteriyor.  Ancak bugün yayınlanan ve tüm platformlarda en çok kazandıran oyunlara bakılırsa, PC plaformunda League of Legends ve konsolda Grand Theft Auto V dikkatimizi çekiyor.

Ayrıca PUBG ise Blizzard'ın göz bebeği ve gururu olan World of Warcraft'ı geçti. Daha geniş bilgilere SuperData'nın kendi sitesinden ulaşabilirsiniz.

İşte platformlara göre ne çok kazandıran oyunlar listesi:

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    Yazar: Berk İşçimen

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