En iyi 15 kompakt otomobil

Bu haberimizde sizlere, fiyatı, çarpıcı özellikleri ve kompaktlığı ile ön plana çıkan en iyi otomobillerin listesini sunacağız. Bu listeyi aşağıda ve sonraki sayfalarda inceleyebilirsiniz.

1. Nissan Sentra

Birçok insanın kompakt otomobil seçmesinin iki nedeni, düşük fiyat ve mükemmel gaz kilometre oranıdır. Nissan Sentra her ikisini de sunuyor. Şehir içinde galon başına yaklaşık 30 mil, karayolunda galon başına 40 mil gibi ortalama bir mesafe alıyor.

Artı 20.000 doların altındadır. 130 beygir gücü, 6 ileri manuel şanzıman ve 5 kişilik koltuk kapasitesi sunan 1.8 litrelik 4 silindirli bir motor ekleyince, Sentra sınıfının diğer araçlarıyla karşılaştırıldığında oldukça iyi görülüyor.

Nissan Sentra ayrıca, Bluetooth, NissanConnect, direksiyon simidine monte edilmiş kontroller, USB portu, akıllı seyir kontrolü ve çok sayıda güvenlik özellikleri içeriyor.