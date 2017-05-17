En iyi kameraya sahip telefon açıklandı!

HTC, son 2-3 yıldır süren kötü gidişatın dün tanıtmış olduğu HTC U 11 modeli ile son vermeyi planladı. Donanımda olduğu kadar kamera konusunda da iddialı olan HTC U 11, DxOMark'ta yeni bir rekor kırmayı başardı.

HTC, kendisine ait olan UltraPixel teknolojisini HTC U 11 ile yeniliyor. HTC U 11, 12 megapiksel çözünürlüğünde UltraPixel 3 teknolojili ana kameraya sahip. UltraSpeed odaklama özelliği ile gelen ana kameranın diyafram açıklığı ise f/1.7. Bu kamera RAW formatında fotoğraf çekebiliyor ve 4K çözünürlüğünde video kaydı yapabiliyor.

HTC U 11'in ön kamerası ise 16 megapiksel çözünürlüğünde. Selfie tutkunları için ön kamerada Live Make-up özelliği yer alıyor. Bu sayede çektiğiniz selfieler otomatik rötuşlanıyor.

Fotoğraf makineleri ve mobil cihazların kameralarına puan veren ve bu verdiği puanların genel geçer bir standardı olan DxOMark, HTC U 11'e tam 90 puan verdi. HTC U 11, 90 puan alarak, en iyi kameraya sahip telefon unvanını Google Pixel'den almayı başardı. Google Pixel ise 89 puan ile 2. sıraya düştü.

HTC U 11, DxOMark'ın testlerinden sırasıyla; pozlama ve karşıtlık 89, Renk 85, Otomatik netleme 93, Doku 92, Kumlama 92, Yapay doku 75 ve Flash 87 puanlarını almayı başardı. Ortalamada 90 puan alan HTC U 11'i bu yıl geçecek bir telefon olmadığı söyleniyor.