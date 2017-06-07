En yeni sızıntılar en iyi Galaxy Note 8 özelliklerini gösteriyor

@PoyocoTech adlı bir Twitter kullanıcısı, Samsung Galaxy Note 8'in görüntüsüne ait olduğunu iddia ettiği bir renderin yer aldığı bir tweet gönderdi. Gördüğünüz gibi, phablet telefonun ekran tasarımı, Samsung Galaxy S8+ ve Galaxy S8'de kullanılan Infinity Display'den ödünç alınmış. Ayrıca, Samsung'un parmak izi tarayıcının ön ekranın altına yerleştirilmesiyle ilgili sorunları çözdüğü ortaya çıktı. Bu sonuca, telefonun ön ya da arkasında bir parmak izi tarayıcısı olmaması nedeniyle ulaşabiliriz, en azından bu sızıntıya göre.

Arkada, dikey olarak monte edilmiş bir çift kamera kurulumunu görebilirsiniz. Poyoco tarafından gönderilen tweet, telefonun AKG tarafından "ayarlanmış" stereo hoparlörleri kullanacağını ve Bixby düğmesinin kendisine eklenmiş bir dokuya sahip olacağını iddia ediyor. S Pen titreşim özelliğine sahip olacak ve Find My Mobile kullanarak uygulamalar bulunabilecek. Görsele göre, 3.5 mm kulaklık girişi, telefonun alt kısmında bulunuyor. Ayrı bir Weibo sızıntısına göre, Galaxy Note 8, daha dar çerçeveler sayesinde iki 2017 amiral gemisi modeline oranla ekran gövde oran yüzdesi daha yüksek olacak ve phablet'in üst köşelerinde daha geniş açılar olacak.

Samsung Galaxy Note 8'in, 1 Eylül'de Berlin'de düzenlenecek olan bu yılın IFA etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.