Olay telefon Essential Phone, satış rakamları ile rezil oldu!

Geçtiğimiz aylarda Android'in kurucusu Andy Rubin olay telefon olarak nitelendirilen, basında da büyük ilgi uyandıran Essential Phone'u tanıtmıştı. Tasarımı ve özellikleri ile fark yaratan Essential Phone için ön sipariş başlatan firma, geçen 1 aylık süreçte satış rakamları ile resmen dibe vurdu.

Açıklanan son rakamlara göre Essential Phone 1 ayda sadece 5.000 adet satabildi. 1.2 milyar dolarlık şirketin geleceği, hüsran yaratan bu satış miktarı ile tehlikeye girmiş olabilir. Peki, 700 dolara satılan Essential Phone, nerede hata yaptı ve bu kadar az sattı?

Araştırmacılar Essential Phone'un sadece Amerika'da Sprint operatörü ile aracıyla satılmasının çok yanlış olduğunu ayrıca firmanın reklam ve pazarlamada çok büyük hatalar yaptığını söylüyor. Telefon pazarına sıfırdan girmek herkesin harcı değil. Özellikle de rakiplerinizin Samsung, LG, Apple ve Huawei olduğunu düşünürsek.

Şirketin hüsran yaratan Essential Phone satışları üzerine yeni bir telefon duyurup duyurmayacağı merak ediliyor. Ancak bir alev gibi parlayan sonrasında ise küle dönen Essential Phone'un, bu saatten sonra toplanması çok zor görünüyor. Rakiplerinin günde 5.000'den fazla telefon sattığını düşünürsek, Essential Phone için yolun sonu çok erken göründü diyebiliriz.