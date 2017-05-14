Exynos 8895'li Galaxy S8 test rekoru kırdı

Samsung Galaxy S8 ve Samsung Galaxy S8+ şu anda mevcut en büyük iki Android telefonlar arasında yer alıyor. Her modelin, kullanılan yonga setine dayalı iki farklı varyantı var. ABD'de iki amiral gemisi telefonunda sekiz çekirdekli CPU ve Adreno 540 GPU taşıyan Snapdragon 835 yonga seti bulunuyor. Başka yerlerde ise sekiz çekirdekli işlemci ve Mali-G71 MP20 GPU taşıyan Exynos 8895 işlemcili model bulunuyor.

Exynos 8895 işlemci ile çalışan Galaxy S8, Geekbench testine tabi tutuldu ve cihaz, 7101 çok çekirdekli puanı ile akıllı telefonda şimdiye kadarki en yüksek sonuçlardan birini aldı. Tek çekirdekli de ise 2121 puan aldı ancak bu puan diğer puan kadar etkili değil.

Exynos 8895 yonga seti 10nm FinFET teknolojisi kullanılarak üretildi. Performans ve güç tüketimi söz konusu olduğunda bunun oldukça iyi olduğu anlamına geliyor.