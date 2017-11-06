Facebook'ta kaç tane sahte hesap var?

Sosyal medya mecralarında sahte hesaplara çok sık rastlıyoruz. Bu sahte hesapların çoğu genellikle dolandırıcılık yapmak için bir çoğu ise sosyal medyada kendi ismi ile yer almadan gündemi takip etmek için açılıyor. Popüler sosyal medya platformu Facebook, bugün bünyesindeki sahte hesapları açıkladı.

Son açıklanan verilere göre; 2 milyarı aşkın kullanıcı sayısına sahip olan Facebook, platformunda %13 oranında sahte hesap olduğunu bildirdi. Bu oran çok az gibi görünebilir ancak bunu kişi sayısına döktüğümüzde işin ciddiyeti ortaya çıkıyor.

Facebook'un kullanıcı sayısına 2 milyar dersek; %13'lük sahte kullanıcı oranı tam 260 milyon kullanıcıya denk geliyor. Facebook, 260 milyon sahte profil için çalışmalarına başladığını, bu hesapları teker teker kapatacağını ve ilerleyen süreçte ise sahte hesapların önüne geçeceklerini dile getiriyor.