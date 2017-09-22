Fortnite'a gelen mod, bedava olacak!

Epic Games'in oyunu Fortnite, 25 Temmuz 2017'de erken erişim oyunu olarak hayatına başladı. Şu an erken erişim halinde olan oyun 60 dolar ancak 2018 yılında final sürümünün çıkmasıyla birlikte tamamiyle ücretsiz olacak. Oyunun Battle Royale modu bir süredir oyunun severleri tarafından gayet başarılı bulunuyordu.

Ancak oyunun yüksek ücretli bir erken erişim olmasından ötürü fazla büyük bir kitleye ulaşamamıştı. Yine de Playstation 4 ve PC için oynanabilir durumda olan oyun PS4 sahipleri için güzel bir Battle Royale modu olmuştu. Oyunun resmi sitesinde yayınlanan bilgiye göre Fortnite'ın Battle Royale modu 26 Eylül'den itibaren tamamen bağımsız ve ücretsiz bir oyun olarak piyasaya giriyor.

Oyunun daha orjinali erken erişimden çıkmadan bu hamleyi yapmalarıysa çıktığından beri hızlı bir yükselişte olan PUBG'ye rakip olabilmek olarak yorumlanıyor. Ancak oyunu şimdilik sadece bir Epic Games hesabı alarak veya Playstation 4 sahibiyseniz oynayabileceksiniz.