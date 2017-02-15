Fransa'da UFO!

Yıllardır büyük bir soru işareti olan UFO'lar uzun bir süredir gündemde değildi ancak geçtiğimiz günlerde Fransa Normandiya bölgesinde ortaya çıkan bir UFO, hem kameralara yakalandı hem de bölgedeki halk tarafından çıplak gözle görülebildiği için büyük tedirginlik yarattı.

Turuncu renkte aydınlatmaya sahip olan UFO görüntülerinde UFO'nun oldukça alçaktan uçtuğu da dikkatlerden kaçmadı. Bazı kişiler ise UFO olarak düşünülen cismin, arkasındaki yanıp sönen ışığı görünce bir drone olabilme ihtimali olduğundan da bahsediyorlar.

Videoda da görüldüğü üzere havada asılı kalmış gibi uzunca bir süre duran UFO, kaydeden kişinin telefonunun da kayıt sırasında kapandığı bilgisi ile olayı biraz garipleştirse de cismin ne olduğu ve ne için Normandiya’da bulunduğu hakkında hiç bir fikir yok.