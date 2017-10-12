Galaxy C8 Türkiye'de satışa açıldı

Teknik detaylar konusunda oldukça başarılı bir cihazla yeniden gün yüzüne çıkan Samsung’un yeni modeli Galaxy C8, n11.com’da satışa açıldı. Çift arka kamera kurulumuna sahip cihaz, Dual Photo adı verilen fotoğrafı çektikten sonra odağını değiştirmenize yarayan kullanışlı modla geliyor. 1920x1080 piksel çözünürlükte 5,5 inç Süper AMOLED ekrana sahip olan Galaxy C8, n11.com’da 1.379 TL’den satışta.

Amiral gemilerini aratmayacak özellikleriyle dikkat çeken Samsung Galaxy C8, sekiz çekirdekli MediaTek Helio P20 işlemciden güç alıyor, Android 7.1.1 Nougat işletim sistemiyle çıkış yapıyor. Tamamı metalden oluşan bir kasanın eşlik ettiği Galaxy C8’de 3.000 mAh büyüklüğünde bir pil yer alıyor. Galaxy C8, n11.com’da 1.379 TL’den satışa sunuluyor.

Samsung Galaxy C8 teknik özellikleri

5.5 inç (1920 x 1080 piksel) Full HD Süper AMOLED 2.5D kavisli cam ekran

MediaTek Helio P20 sekiz çekirdekli (2.39GHz + 1.69GHz) 64-bit 16nm işlemci ve ARM Mali T880 GPU

32GB depolama alanı ile 3GB RAM / 64GB depolama alanına ile 4GB RAM, microSD ile 256GB'a kadar genişletilebilir

Android 7.1.1 (Nougat)

Çift SIM

LED flaşlı f/1.7 diyafram 13MP arka kamera, f / 1.9 diyafram açıklığına sahip 5MP ikinci kamera

LED flaşlı, f/1.9 diyaframlı 16MP ön kamera

Parmak izi sensörü

Boyutlar: 152.4 x 74.7 x 7.9 mm; Ağırlık: 180g

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g /n (2.4 + 5GHz), Bluetooth 4.2, GPS

3000mAh pil

Samsung Galaxy C8, Siyah, Altın ve Gül Altın renkleriyle geliyor.

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