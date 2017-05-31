Galaxy J3 (2017) için Android 7.1 müjdesi

Samsung, sevilen Galaxy J serisine bu yıl Galaxy J3 2017 ile devam etmişti. Giriş seviyesi Android telefon olan Galaxy J3 2017, çıkışını Android 7.0 Nougat ile gerçekleştirmesi ile büyük beğeni toplamıştı. Bugün gelen haberler ise Samsung'un Galaxy J3 2017 için yeni planlarının olduğunu gözler önüne seriyor.

5.0 inç büyüklüğünde HD ekran ile gelen Galaxy J3 2017, gücünü 4 çekirdekli Exynos 7 Quad 7570 yonga setinden ve 2 GB RAM'den alıyor. Galaxy J3 2017 bu donanımını önümüzdeki aylarda Android 7.1 Nougat ile birleştirecek gibi duruyor.

Wi-Fi sertifikasında ortaya çıkan detaya göre Galaxy J3 2017'de Android 7.1 Nougat güncellemesi test ediliyor. Ancak bu güncellemenin ne zaman sunulacağı bilinmiyor. Henüz ülkemizde satışına başlanmamış olan Galaxy J3 2017'nin yaz aylarında ülkemize Android 7.1 ile giriş yapması bekleniyor.