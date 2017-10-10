Galaxy Note 9 bu etkileyici özellik ile gelecek!

Gelecek yıl Samsung Galaxy Note9'un, hem önceki modeli Note8 hem de Apple'ın iPhone X'iyle ilgili söylentilerde çokça bahsedilen bir özelliği sergilemesi bekleniyor . Ekranın altına entegre edilmiş bir parmak izi sensöründen bahsediyoruz. Genelde Apple ile ilgili tahminlerde bulunan popüler KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo'ya göre, böyle bir optik algılayıcı, Note9'da ortaya çıkabilir.

Bu işlem gerçek olursa, kilit açma prosedürü büyük olasılıkla, parmağınızı sadece telefonun ekranının belirli bir bölümüne koyarak gerçekleşebilecek. Hem Samsung hem de Apple, 2017'de bu özelliği son model akıllı telefonlarına koymaya çalıştı ancak, ikisi de başarısız oldu. Bu nedenle, parmak izi tarayıcı Galaxy Note8'in arkasında garip bir konuma yerleşti ve iPhone X'de bir parmak izi doğrulama yöntemi kullanılmadı.