Galaxy Note 9 hakkında ilk bilgi geldi

En son Galaxy Note 8 ile sahneye çıkan Samsung, 2018 yılında tanıtacağı Galaxy S9 ve S9 Plus'ın yanı sıra, Galaxy Note 9 üzerinde de çalışmalarını başlattı.

Yeni dedikodulara göre Samsung, "Crown" kod adlı Galaxy Note 9'u erkenden geliştirmeye başlamış ve 2018 yılının yaz sonunda, muhtemelen Ağustos ortasında açıklamayı planlıyor. Sızdırılan kod adı cihaz hakkında herhangi bir ipucu sağlamıyor. Ancak Samsung'un başarılı Note serisi için bir sonraki adımları planlamaya başladı kesin.

Bu sızıntı Güney Koreli yayıncılar tarafından Samsung'un bir bileşen tedarikçisinden geldiği söyleniyor. Aynı zamanda teknoloji devinin 2018 yılının başında Galaxy Note 9'un bir prototipi için donanım bileşenleri alacağını iddia ediyor.

Bu durum, Note9'a ilişkin tüm söylentilerin gelmeye başlamasının çok uzun sürmeyeceği anlamına geliyor. Özellikle bu cihazın ekranın altına gömülü bir parmak izi tarayıcısı olması bekleniyor.