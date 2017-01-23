Galaxy S7 için Android Nougat güncellemesi Türkiye'de başladı!

Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge için Android 7.0 Nougat güncellemesi Türkiye'de başladı.

23/01/2017 17:45

Samsung Galaxy S7’nin Türkiye kullanıcılarını sevindirecek haber nihayet geldi. Samsung Galaxy S7 için Android 7.0Nougat güncellemesi Türkiye kullanıcıları için yayınlanmaya başladı. Güncelleme, Galaxy S7 modellerine 20'den fazla yeni özellik ve yenilenmiş tasarım getiriyor.

Aynı güncelleme Galaxy S7 Edge kullanıcıları için de geçerli. Güncelleme aşama aşama dağıtılacağı için, eğer size henüz gelmesiyse endişe etmeyin. Muhtemelen en kısa sürede Android 7.0 Nougat güncellemesi Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge kullanıcıların tümüne gelecektir.

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    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

    YORUMLAR

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    • Galaxy S7 için Android Nougat güncellemesi Türkiye'de başladı!

      Gelen bisi yok yalan haber

      Misafir Bugün 18:44 Pazartesi (0) (0)
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    • Galaxy S7 için Android Nougat güncellemesi Türkiye'de başladı!

      Nerde hani haberi gördükten beri kontrol ediyorum yok hala

      Misafir Bugün 18:39 Pazartesi (0) (0)
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    • Galaxy S7 için Android Nougat güncellemesi Türkiye'de başladı!

      Yaziklar olsun Samsung note 4e naguat yazılımı vermiyorsun senden cihaz almakla hatamı yaptık

      Misafir Bugün 18:39 Pazartesi (0) (0)
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    • Galaxy S7 için Android Nougat güncellemesi Türkiye'de başladı!

      hadi hayirli olsun

      Misafir Bugün 18:11 Pazartesi (0) (0)
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