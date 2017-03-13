Galaxy S8, diğerlerine göre az satabilir

Analist Ming-Chi Kuo, genelde Apple'ın cihazları ile ilgili tahminleri ile bir isim yaptı ancak, zaman zaman analitik uzmanlığını diğer konularda da kullanıyor. Kuo, son zamanlarda KGI Securities adlı şirket için, Samsung'un yaklaşmakta olan Galaxy S8'i ilgilendiren bir rapor yayınladı.

Ayrıntılara girmeden önce, Kuo'nun tahminlerinin her zaman yüzde yüz doğruluk olmasa da çoğu zaman doğru olduğunu belirtmek gerekiyor. Yayınlanan raporda Kuo, Galaxy S8'in özellikleriyle ilgili önceki tüm söylentiler arasındaki noktaları birleştiriyor ve onları daha geniş bir perspektifte ele alıyor.

Çoğunuzun şimdiye kadar bildiği gibi Samsung, WQHD + (2960 x 2400 piksel) çözünürlüğe sahip olacak olan 5.8-inç ve 6.2-inç ekranlı iki Galaxy S8 modelini piyasaya sürecek. Hiçbir varyantın düz bir paneli olmayacak ve Güney Koreli şirket bu sefer tüm modellerini kavisli yapacak.

Kuo'ya göre Samsung, Qualcomm tarafından desteklenen Galaxy S8'i ABD, Japonya ve Çin'de satacakken, Exynos tabanlı sürümü Avrupa'da ve Asya'nın geri kalanında satışa sunacak.

KGI analisti, içindeki RAM ile ilgili olarak hem Galaxy S8 hem de S8+'nın 4GB RAM paketi ile geleceğini, Güney Kore ve Çin gibi bazı ülkelerde Samsung'un 6GB RAM ile geliştirilmiş sürümleri piyasaya süreceğini belirtti. "Bu iki pazardaki kullanıcılar, özellikle DRAM özelliklerine karşı duyarlı."

Kamera konusunda Kuo, Galaxy S8'in arkasında bir adet 12 megapiksel tek objektifli kamera ve ön tarafında 8 megapiksel kameraya sahip olacağını "doğruluyor". Samsung, maliyet ve "olgunlaşmamış çift kamera ISS tasarımı" nedeniyle çif kamera kurulumunu kullanmak istemedi.

Ayrıca, bir USB Type-C portunun eklenmesi sayesinde, Galaxy S8, gerçekten kullanıcılara bir PC modu sağlayacak. Önceki raporlarda, Samsung'un Galaxy S8'in piyasaya sürmesini 28 Nisan'a ertelediği iddia edilmişti ancak, bu raporların aksine Kuo, mobil cihaz üreticisinin 21 Nisan'da amiral gemisini satın almaya hazır hale getireceğini söyledi. Galaxy S8, piyasaya sürüldüğünde altın , gümüş, parlak siyah, mat siyah, mavi, orkide ve pembe olmak üzere en az yedi renkle satışa sunulacak.

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