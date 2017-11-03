Galaxy S8 için Android Oreo testleri başladı!

Güney Koreli teknoloji devi geçtiğimiz aylarda Galaxy S8 için Android Oreo testlerinin başlayacağını duyurmuştu. Bugün Samsung söz verdiği gibi Galaxy Beta programına üye olanlara Galaxy S8 için Android Oreo Beta güncellemesinin dağıtımına başladı.

İngiltere, Güney Kore ve ABD'de indirime sunulan Galaxy S8 ve Galaxy S8+ için Android 8.0 Oreo güncellemesi yaklaşık olarak 1.4 GB boyutunda.

Bu güncelleme ile Samsung Experience 9.0 arayüzüne sahip olacak olan Galaxy S8, iPhone 6s ile gelen 3D Touch benzeri bir özelliği bu güncelleme ile kullanıma sunacak. 3D Touch benzeri özellik sayesinde uygulamalarakısayollar atayabileceksiniz.

Galaxy S8 için Android Oreo güncellemesi ile ayrıca sistem kararlığında ve performansta iyileştirmeler de yapılıyor. Samsung Türkiye'nin açıklamalarına göre; Galaxy S8 için Oreo güncellemesi 2018'in ilk çeyreğinde herkes için indirime sunulacağını belirtelim.