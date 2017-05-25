Galaxy S8 için yeni güncelleme

Samsung'un amiral gemisi modelleri Galaxy S8 ve Galaxy S8+ kısa bir süre önce piyasaya sürülmüştü. Ancak Galaxy S8'de bazı sorunlar yaşanmış ve Samsung bu sorunları çözen ilk güncellemeleri kısa bir süre önce OTA üzerinden indirime sunmuştu.

Bugün ise Galaxy S8 ve S8+ modelleri için bir güncelleme daha yayınlandı. 615 MB büyüklüğündeki bu güncelleme Bluetooth bağlantısını ve kararlılığını geliştiriyor. Galaxy S8 sahipleri Bluetooth araması yaptığında çevredeki cihazları görmediğinden ve cihazlar ile olan bağlantının sık sık koptuğundan şikayetçiydi. Bu sorun güncelleme ile çözülmüşe benziyor.

Güncelleme ile ayrıca SD kart istikrarı da geliştiriliyor. SD kartta okuma ve yazma işlemi artık sorunsuz olacak. Güncelleme içeriğinde son olarak hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmelerinin yapıldığı yer alıyor. Şu an için Birleşik Arap Emirlikleri'nde satılan Galaxy S8 modellerine sunulan güncellemenin, önümüzdeki hafta Avrupa ülkelerine de sunulmasını bekliyoruz.

Güncelleme geldiğinde; Ayarlar>Telefon Hakkında>Güncellemeleri denetle bölümünden yükleyebilirsiniz.