Galaxy'lerdeki kritik güvenlik açığı kapatıldı!

Samsung'un akıllı telefonlarında BlueBorne adı verilen güvenlik açığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. BlueBorne güvenlik açığı sayesinde hackerlar; Galaxy telefonlarına Bluetooth üzerinden erişim sağlayabiliyordu. Bu sayede Galaxy telefonunuzdaki tüm bilgiler hackerların hizmetine sunuluyordu.

Samsung, bugün BlueBorne güvenlik açığını kapattığını açıkladı. Açıklamaya göre BlueBorne güvenlik açığı; Galaxy Note 8, Galaxy S6, Galaxy A5, Galaxy S5 ve Galaxy S7 modellerinde yer alıyormuş. Eylül ayı güvenlik güncellemesi ile kapatılan bu açık, Samsung'u maalesef ki olumsuz etkiledi.

Güney Koreli teknoloji devi, BlueBorne açığını kapatmak için çalıştığından, çoğu Galaxy modeline Eylül ayı güvenlik güncellemesini sunamadı. Ancak firmanın daha 1 haftası bulunuyor. Bakalım Samsung, Eylül ayı güvenlik güncellemesini sunacak mı yoksa, Ekim ayında toplu bir güncelleme mi yayınlayacak?