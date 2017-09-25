Galaxy'lerdeki kritik güvenlik açığı kapatıldı!

Samsung'un; Galaxy Note 8, Galaxy S6, Galaxy S5, Galaxy A5 (2016) ve Galaxy S7 modellerinde yer alan BlueBorne güvenlik açığının kapatıldığı açıklandı.

25/09/2017 10:30

Samsung'un akıllı telefonlarında BlueBorne adı verilen güvenlik açığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. BlueBorne güvenlik açığı sayesinde hackerlar; Galaxy telefonlarına Bluetooth üzerinden erişim sağlayabiliyordu. Bu sayede Galaxy telefonunuzdaki tüm bilgiler hackerların hizmetine sunuluyordu.

Samsung, bugün BlueBorne güvenlik açığını kapattığını açıkladı. Açıklamaya göre BlueBorne güvenlik açığı; Galaxy Note 8, Galaxy S6, Galaxy A5, Galaxy S5 ve Galaxy S7 modellerinde yer alıyormuş. Eylül ayı güvenlik güncellemesi ile kapatılan bu açık, Samsung'u maalesef ki olumsuz etkiledi.

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Güney Koreli teknoloji devi, BlueBorne açığını kapatmak için çalıştığından, çoğu Galaxy modeline Eylül ayı güvenlik güncellemesini sunamadı. Ancak firmanın daha 1 haftası bulunuyor. Bakalım Samsung, Eylül ayı güvenlik güncellemesini sunacak mı yoksa, Ekim ayında toplu bir güncelleme mi yayınlayacak?

    Yazar: Ender Öztürk

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