Gelmiş geçmiş en garip özel sürüm konsollar!

Konsol markaları sevilen bir oyun veya filmle ilgili, sınırlı sayıda çıkarttıkları özel modelleri her sene satışa sunarlar bu gayet olağan bir durum ancak bu konsollar olağan dışı!

02/10/2017 17:00

Konsollar özelleştirilebildiği veya en azından tasarım olarak gözümüze hoş gözüken sınırlı sayıda satışı bulunan özel sürümleri çıkardıkları zaman genelde bu çıkan model satışları arttırmada önemli bir rol oynayabiliyor. Özellikle de Star Wars gibi insanların hayran olduğu bir film serisini markalar özel sürüm sınırlı sayıda bir konsol yapmak için kullandıklarında ortaya cidden hoş sonuçlar çıkıyor. Ancak bu listemizdeki konsollar o kadar da hoş değil ve bir o kadar da ilginç. İnsan neden? diye sormadan duramıyor!

Coca Cola Game Gear

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Konsol çıktığı dönemde Coca Cola oyun sektörüne girme denemeleri yapıyordu.

    Yazar: Berk İşçimen

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