Google, Android'de Triangle ile veri tüketimini azaltıyor!

Arka planda çalışan uygulamalar her ay çok fazla veri tüketiyorsa, Google size Triangle uygulaması ile yardımcı olacak. Google tarafından Filipinlerde test edilen Triangle, uygulamaların ne kadar veri kullandığını detaylı bir şekilde gösteriyor. Veri tasarrufu odaklı Triangle ile uygulamaların 10 ila 30 dakika arasında veri tüketimi gerçekleştirmesini sağlayabilirsiniz.

Ya da Triangle'de veri tasarrufu modunu tamamen açarak tüm uygulamaların daha az veri tüketmesini sağlayabilirsiniz. Triangle uygulaması şimdilik sadece Filipinler’deki Globe ve Smart adlı mobil operatörleri ile ortak çalışıyor. Bu operatörleri kullananlar Triangle üzerinden ne kadar internet kotası tükettiğini ve ne kalan kota miktarını görebiliyor.

Henüz ülkemizde Google Play üzerinde sunulmayan uygulamayı APK Mirror sitesi üzerinden indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.