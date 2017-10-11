Google, Apple'ı kısa süreliğine satın aldı!

İki teknoloji devi Apple ve Google arasındaki çekişme çoğu zaman donanım ve yazılım üzerine oluyor. Apple ve Google birbirine karşı bu savaşı bu zamana kadar hep bu doğrultuda götürmüştü. Ancak bu iki firma arasındaki çekişme bugün ilginç bir boyuta ulaştı.

Dow Jones, dün ekonomide yaşanan dev dalgalanmalar sonucunda Google'ın Apple'ı satın aldığını açıkladı. Hem de Google, Apple için sadece 9 milyar dolar ödeme yaptı. $AAPL hisselerini satın alan Google, sadece 2 dakikalığına hükümdar olabildi. Daha sonra Dow Jones sorunu düzelttiğini açıkladı.

Dow Jones'un sorunu düzeltmesi ve özür dilemesi maalesef ki Apple'ın hisselerini olumlu etkilemedi. Olaydan önce 158 dolar olan $AAPL hisseleri, bu olayın ardından 155 dolara kadar geriledi. Dow Jones'un açıklamasındaki son bölüm ise bir hali enterasan. Dow Jones; "Yapay zekaların ekonomik birer güç oldukları gün, başarılı olan şirketler başarısız olanları bir bir yiyip bitirecekler." dedi.

Yapay zekanın ekonomide bir güç mü yoksa bir tehlike mi olacağını önümüzdeki 5-6 yıl içerisinde göreceğiz. Bakalım, yapay zeka geliştiriyoruz derken, güvenlik önemlerini almadan sorunlu bir sistem bizleri mi karşılayacak?