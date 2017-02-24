Google Chrome'da fidye virüsü!

Google'ın internet tarayıcısı Chrome; sunduğu hız ile olduğu kadar güvenliği ile de ön plana çıkması ile piyasadaki en fazla kullanılan tarayıcı unvanını elinde bulunduruyor. Ancak hackerlar fidye virüsü ile Chrome'u hedef almaya başladı. Peki, fidye virüsü bulaştıran Chrome'daki güvenlik açığı nasıl ortaya çıkıyor?

Chrome'da yaşanan güvenlik açığı şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yöntem ile ortaya çıkıyor. Hackerlar, web sitesindeki yazıları okunmaz hale getiriyor. Daha sonra bu yazıları okumanız için Font yüklemeniz gerektiği söyleniyor. Bu uyarıya tıkladığınız zaman Chrome Font imsinde sözde yazı tipi kurulum dosyası inmeye başlıyor.

Piyasadaki çoğu antivirüs yazılımının fark edemediği Spora ismindeki fidye yazılımı, piyasadaki en stabil çalışan fidye yazılımı olarak gösteriliyor. Eğer Spora bilgisayarınıza bulaşırsa; tüm dosyalarınız şifrelenir ve fidyeciye talep ettiği parayı ödemeden çözemeyeceğiniz bir durum ile karşılaşabilirsiniz.

Şunu unutmayın ki Chrome asla bir eklenti indirmek istediğinde .exe formatında indirmez. Kendi eklenti ve plugin'lerini mağazadan otomatik olarak indirir.