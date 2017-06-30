Google neden iPhone'dan uygulamalarını geri çekti?

2012'de Apple ve Google çeşitli ayrışmalar yaşıyorlardı. Apple, daha önce ilk iPhone'dan beri varsayılan uygulamalar olarak iPhone'da bulunan Google Haritalar ve YouTube uygulamaları olmadan iOS'in yeni bir sürümünü piyasaya sürdü. Ancak bunun nedeni hiç açıklanmamıştı.

Şimdi, YouTube'un varsayılan bir uygulama olarak neden çekildiğini biliyoruz. Uygulamaların kaldırılmasını Google kendisi istemiş. Ayrıca, Apple'ın kendi haritalama yazılımını yapmak ve ön plana çıkarmak için Google Haritlar'ı kaldırmadığı bunu da Google'ın istediği ortaya çıktı.

Apple ilk iPhone'da YouTube'u dahil etmek istemişti. Bu nedenle de Google'a video paylaşım platformuna özel ayrıcalıklı erişim hakkı istedi ve Apple, YouTube uygulamasını oluşturdu.

Aradan geçen beş yıl sonra, Google, YouTube uygulamasının kontrolünü geri almak istedi. O sırada, herkes, YouTube uygulamasını Apple'ın iOS'ten çıkardığını düşünmüştü. Şimdi ise tüm gerçekler Homebrew'da bir girişimci olan Hunter Walk sayesinde ortaya çıkmış oldu.