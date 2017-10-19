Google Pixel 2, Pixel 2 XL ve LG V30 karşılaştırması!

Google, geçtiğimiz haftalarda Pixel 2 ve Pixel 2 XL modelleri ile karşımıza çıktı. Özellikleri ve yazılımsal artıları ile büyük beğeni toplayan Pixel 2 modelleri, Güney Koreli teknoloji devi LG'nin yeni gözdesi LG V30 ile karşılaştırıldı. Kamera ve müzik konusunda alanında lider olan LG V30, bakalım Pixel 2 modelleri karşısında nasıl bir performans sergiliyor?

Google Pixel 2, Google Pixel 2 XL ve LG V30 karşılaştırmasında; işlemci, RAM, ekran, boyut, kamera, depolama ve batarya gibi teknik özellikleri bulacağınızı belirtelim.