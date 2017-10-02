Google, ücretsiz haber politikasını değiştiriyor

New York Times ve Financial Times gibi tanınmış haber mecraları, okurlarına haberlerini ücretsiz sunmak yerine, ücretli abonelik sistemi ile sunmayı tercih ediyor. Google, bu haber ve makalelerin ücretli olarak sunulması hususunda bazı şartlar koymuştu.

Haber ve makalelerini ücretli yayınlayacak olan haber kaynakları, minimumda okurlara 3 haberi ücretsiz sunmak zorundaydı. Ancak Google, bu kararından bugün vazgeçtiğini açıkladı.

Ücretli yayın yapan haber siteleri artık istedikleri kadar makale veya haberi ücretsiz olarak sunabilecek. Ancak tahminler bu tip kuruluşların 1 tane bile makaleyi ücretsiz olarak sunmayacağı yönünde.

Google aramalarında çıkmayan ücretli makale ve haberler için Google cephesinden bir hamle daha geldi. Artık ücretli makale ve haberler de arama sonuçlarında daha sık görünecek.