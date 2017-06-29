Hakan Uzan'lı lüks telefon üreticisi Vertu zorda!

İngiltere merkezli Vertu, zengin müşterilere aşırı pahalı telefonlar satmakla ünlü bir şirkettir. Cihazlar, timsah deri, Swarovski kristalleri ve altın gibi lüks malzemelerden üretilir ve fiyatı ile dudak uçuklatır. Ancak, üretim hattının düşük kapasitede çalıştığı ve çalışanlarının maaşlarını zamanında ödenmediği için iş modeli son zamanlarda iyi çalışmıyor gibi görünüyor.

Yeni gelişme, Vertu'nun sahipliğinde son dönemde meydana gelen bir değişikliğin bir sonucu olarak görülüyor. Mart ayı itibarıyla şirket, eski sahibi olan Hong Kong hedge fon yöneticisi Gary Chen'in varlıklarını devralan Türk sürgün Hakan Uzan'a ait. Gary Chen, Uzan’ın satışta anlaşmaya vardığı 50 milyon Pound'tan (61 milyon dolar) hiçbirini ödemediğini ve Uzan'ın ekibinden gördüğü tek şeyin dolandırıcılık olduğunu iddia ettiği gibi, banka havalesi ekran görüntüsü ile de aldatmaca yaptığını söylüyor.

Bu arada Uzan’ın avukatları, mülkiyet değişiminden sonra "pek çok tedarikçinin” borcunun bir buçuk yıl ödenmediğini keşfettiklerini iddia ettiler. The Telegraph'ın kaynaklarına göre Vertu, Microsoft ve Qualcomm gibi şirketlere borçlu. Ancak bunlar şirketin sahip olduğu tek borçlar değil. Vertu, temizlik, atık ve haşere kontrol gibi faturalarını da ödemiyor.

Fakat bütün çöküntülerin gerçek kurbanları şirketin çalışanları gibi görünüyor. Yakın tarihli bir şikayet mektubunda, geçtiğimiz Salı günü ödeyecekleri ücretlerin ödenmediğini söylendi ancak, Uzan'ın avukatları maaşların bu Cuma günü olması gerektiğini iddia etti. Ayrıca, yüz binlerce emekli maaşı kesintileri, Şubat ayından bu yana Vertu'nun emeklilik fonuna ödenmedi.

İki taraf da şu anda birbirlerini dava etmekle tehdit ediyor. Chen, Uzan'a şirketin varlıklarının kanunsuz biçimde kullanıldığı iddiası ile dava açacağını söylüyor.