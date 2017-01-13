HTC U Ultra, 2017 yılında piyasaya çıkan ilk büyük Android amiral gemisi modeli oldu.

HTC U Ultra, şaşırtıcı derecede iyi tasarlanmış bir telefon ve metal çerçeve ile ön ve arka cam tasarım, yüksek donanım ile buluşmuş. Ayrıca HTC'den uzun süredir ilk defa farklı bir telefon geldi diyebiliriz. Metal telefonların trendini ilk başlatan şirket, artık bir cam tasarımı ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.

HTC U Ultra'nın yeni ve dikkat çekici özelliklerini tam olarak anlamak için, tüm önemli yeni özelliklerini aşağıda ve sonraki sayfalarda inceleyebilirsiniz.

HTC U Ultra: Önemli tüm yeni özellikler

1. Sıvı benzeri cam kaplama

HTC U Ultra'da kullanılan cam kaplama özel bir malzemeden yapılmış. Şirket, onu 'sıvı cam' etkisi olarak nitelendiriyor. Gerçekten de çok tuhaf ama etkileyici bir şekilde akıyor. HTC U Ultra, piyasada bulunan diğer cam metal kaplama telefonlara göre biraz farklı görünüyor ve dikkat çekiyor.