Huawei, çok telefon satarak nasıl zarar etti?

"The Information" gazetesinin yayınladığı bir rapora göre Huawei, akıllı telefon satışlarının genel olarak dünyada yavaşlamasına rağmen, 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 30 daha fazla telefon sattı.

Şirketin geliri yüzde 42 artarak 26 milyar dolara ulaştı ancak, geçen yıl elde edilen kâr, 2015 yılında 2.2 milyar dolara kıyasla % 10 düşüşle 2 milyar dolara indi. Bu nedenle şirket, yıllık 2.5 milyar dolarlık kar hedefine ulaşamadı.

Bu sonuçlar sonrasında , Çinli şirketin "özellikle pazarlama ve perakende satış kanalları gibi alanlarda" gelecek yılın giderlerini azaltmanın yollarını aradığı belirtildi. Bu yıl (2017) şirketin geçen yılki kârı iki katına çıkarmayı amaçlayan iç hedefleri bulunuyor. Bu nedenle şirket, muhtemelen kemerini sıkmak ve kârı artırmak için yıllık promosyon ve reklamı düşürebilir.