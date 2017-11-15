En pahalı amiral gemisi Huawei Mate 10 Porsche Design satışa çıktı

Lüks Huawei Mate 10 Porsche Design, sonunda Mate 10 serisinin piyasaya girmesinden bir ay sonra Çin'de satışa sunuluyor.

Mate 10 Porsche Design, 8.999 CNY (yaklaşık 1150 €) fiyat etiketi ile en pahalı amiral gemileri Apple iPhone X veya Samsung Galaxy Note8'den daha pahalı bir fiyat etiketine sahip.

Mate 10 Porsche Design, Mate 10 Pro'nun özellikleri ile hemen hemen aynı, ancak 256GB ile iki katına çıkartılmış bir depolama alanı ekliyor. Porsche Design markası, kendine özel yetenekler de sunuyor.

Alıcılar kutuda, bazı Porsche Tasarım temalarının yanı sıra bir deri akıllı kapak ve özel Porsche Tasarım kulaklıklar bekleyebilir.

Sonraki sayfalarda Mate 10 serisinin tüm yeni özelliklerini inceleyebilirsiniz.