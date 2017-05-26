Huawei Nova 2 ve Nova 2 Plus tanıtıldı

Huawei, geçen yıl tanıttığı 'Nova Serisi' Nova ve Nova Plus'ın halefi olan Nova 2 ve Nova 2 Plus'ı Çin'de resmen duyurdu. Nova 2'de 5 inçlik 1080p 2.5D eğimli cam ekran, Nova 2 Plus'da 5.5 inç'lik 1080p 2.5D eğimli cam ekran bulunuyor. Her iki telefonda sekiz çekirdekli Kirin 659 işlemci, Android 7.0 (Nougat), f / 1.8 diyafram ve 1.25μm piksel değeri ile 12 megapiksel ile, Optik zoom ve portre modu gibi özelliklere sahip 8 megapiksel çift kamera kurulumu bulunuyor.

Telefonların 20 megapiksel ön kamerası var ve tek gövde metal tasarımı sadece 6.9mm kalınlığında. İki telefonun arkasında da bir parmak izi tarayıcı var ve bunlar 3D surround ses deneyimi için AK4376A Hi-Fi ses yongasıyla birlikte geliyor.

Huawei Nova 2 özellikleri

5 inç (1920 x 1080 piksel) Full HD LTPS 2.5D eğimli cam ekran

MaliT830-MP2 GPU ile sekiz çekirdek Kirin 659 işlemci (2.36GHz'de 4 xA53 + 1.7GHz'de 4 x A53)

4GB RAM, 64GB dahili bellek, microSD ile 128GB'a kadar genişletilebilir bellek

EMUI 5.1 ile Android 7.0 (Nougat)

Hibrid Çift SIM (nano + nano / microSD)

LED flaşlı 12MP, PFAF, 1.25μm piksel boyutu, f / 1.8 diyafram, sekonder 8MP arka kamera

20MP ön kamera

Parmak izi sensörü

3.5mm ses girişi, AK4376A Hi-Fi ses çipi, 3D surround ses

Ölçüler: 142.2 × 68.9 × 6.9 mm; Ağırlık: 143g

4G LTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS / Glonass, USB Type-C

2950mAh pil

Huawei Nova 2 Plus teknik özellikleri

5.5-inç (1920 x 1080 piksel) Full HD LTPS 2.5D kavisli cam ekran

MaliT830-MP2 GPU ile sekiz çekirdek Kirin 659 işlemci (2.36GHz'de 4 xA53 + 1.7GHz'de 4 x A53)

4GB RAM, 128GB dahili bellek, microSD ile 128GB'a kadar genişletilebilir bellek

EMUI 5.1 ile Android 7.0 (Nougat)

Hibrid Çift SIM (nano + nano / microSD)

LED flaşlı 12MP arka kamera, PFAF, 1.25 mikron piksel boyutu, f / 1.9 diyafram, sekonder 8MP kamera

20MP ön kamera

Parmak izi sensörü

3.5mm ses girişi, AK4376 ses çipi

Ölçüler: 153.9 × 74.9 × 6.9 mm; Ağırlık: 169g

4G LTE, WiFi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.2, GPS / Glonass, USB Type-C

3340mAh pil

Huawei Nova 2 ve Nova 2 Plus, Aurora Mavi, Çimen Yeşili, Altın, Volkanik Siyah Gül Altın renklerinde geliyor. Nova 2, 2499 yuan (365 ABD Doları) ve Nova 2 Plus'ın fiyatı ise 2899 yuan (423 ABD doları) seviyesindedir. Bu akıllı telefon, bugün ön sipariş için satışa sunulacak ve Çin'de 16 Haziran'dan itibaren raflarda olacak.