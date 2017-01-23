Huawei P10 Lite özellikleri ile görüntülendi

Huawei, 2017 yılında amiral gemisi segmentinde P serisi ile devam edeceğinin sinyallerini vermeye başladı. Huawei P9 ile yükselen bir ivme yaklayan Huawei, önümüzdeki ay düzenlenecek olan MWC 2017 etkinliğinde Huawei P10 ve Huawei P10 Lite modellerini tanıtacak.

Tanıtım öncesi Huawei P10 modelinin özelliklerinin sızmasının ardından bugün de Huawei P10 Lite modelinin özellikleri sızdı. TENAA'da karşımıza çıkan Huawei P10 Lite, özellikleri ile üst segment bir telefon olacağının sinyallerini veriyor.

Huawei P10 Lite özellikleri

Sızıntılara göre Huawei P10 Lite; 5.2 inç büyüklüğünde Full HD ekrana, 2.1 GHz hızında çalışan Kirin yonga setine, 4 GB RAM'e, 64 GB dahili depolama birimine, 2.900 mAh kapasiteli bataryaya ve Leica imzalı çift kamera kurulumu 12 Megapiksel çözünürlüğünde arka ve 8 Megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya yer alacak.

Parmak izi okuyucusu P10 modelinde ön tarafta olacakken P10 Lite modelinde arka kameranın alt bölümüne konumlandırılacak. Android 7.0 Nougat sürümü ile kutusundan çıkacak olan Huawei P10 Lite, önümüzdeki ay resmen tanıtılacak.