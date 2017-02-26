Huawei P10 özellikleri ve görüntüleri ile tanıtımdan önce sızdırıldı

Huawei, yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli Huawei P10’u bugün 16:00 itibari ile resmen ilan edecek. Ancak diğer modellerin birçoğu gibi Huawei P10 da tanıtım öncesinde sızdırıldı. Telefonun görüntülerinin yanısıra renk seçenekleri ile birlikte bazı temel özellikleri de bu görsellerde yer aldı.

Görüntüler, Huawei P10’da, selefi P9’da arkada bulunanın tersine, ön yüzünde parmak izi tarayıcıya sahip olacağı görülüyor. Şirket, Apple ve HTC'nin aksine, amiral gemisi için 3.5 mm'lik jakı kullanmaya devam etmeye karar verdi.USB-C bağlantı noktası yanında jak girişini görebilirsiniz. Huawei P10, diyagonal olarak FullHD çözünürlüğü ve 2.5D kenarları ile birlikte 5.1 inç ekrana sahip. Telefon arka kısımda Leica marka çift kamera barındırıyor.

Telefonun, anahtar özellikleri ile birlikte renk seçenekleri de ortaya çıktı. Zaten mavi ve yeşil renki bir cihaz beklediğimizi bildirmiştik ve bu sızıntıları doğruluyor. Mistik Gümüş, Gül Altın, Grafit Siyah ve göz kamaştıran Altın renkleri sürpriz değil, ancak göz kamaştırıcı Mavi ve Yeşil renkler cihazı daha göz alıcı yapıyor.

Huawei P10 tanıtımında daha çok bilgiye sahip olacağız ve bizi takip etmeye devam edin.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda sızdırılan görselleri inceleyebilirsiniz.