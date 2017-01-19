Huawei ürün tasarımcılarından casusluk şoku

Çok sık konuşulmasa da, mobil teknoloji alanında endüstriyel casusluk yaygın durumda. Akıllı telefon pazarı, zorlu, doymuş ve hızlı tempolu bir alan ve bu yüzden adil ve makul bir şekilde rekabet etmek oldukça zor. Dolayısıyla, biri rakibinin yerinde gizlice dolaşmaya kalkarsa, casusluğun bir numaralı kuralı "yakalanmayın" olacaktır.



Maalesef, Huawei'de altı ürün tasarımcısı, bu önemli kuralı unuttu ve Çinli firma LeEco'ya gizli verileri sızdırdı. LeEco, akıllı arabalar ve elektrikli arabalar gibi birçok şeyin yanı sıra uygun fiyatlı akıllı telefon satma çabalarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.





Huawei, iddia edilen casuslara karşı suçlamalarda bulundu. LeEco, şirketin tüm bu iddialardan haberdar olmadığını ve tutuklanan kişilerin hiçbir zaman bilgi almadıklarını, ancak iki şirket arasında bazı patent anlaşmazlıklarının olduğunu kabul eden resmi bir açıklama yaptı. Huawei, LeEco'nun bir anten tasarımı ve çocuk Smartwatch olmak üzere iki teknolojik patent çaldığında ısrar ediyor. İddia edilen muhbirlerin yakında tutuklanması bekleniyor.