HyperX, Galatasaray Esports'un sponsoru oldu

HyperX, ülkemizin en popüler e-spor takımlarından birisi olan Galatasaray Esports ile güçlerini birleştirdi ve takımın çevre birimleri ile bellek ürünleri sponsoru oldu.

16/06/2017 10:50

Son yıllarda dünya çapında başlı başına bir sektör ve profesyonel bir spor dalı haline gelen e-spor, ülkemizde de hızla büyüyor. HyperX’in Galatasaray Esports takımına verdiği sponsorluk desteği, e-sporun ülkemizde bir kademe daha ilerlemesine ve daha büyük kitlelere yayılmasına katkıda bulunacak.

2017 League of Legends Kış Mevsimi Ligi’nde mücadele eden Galatasaray, geçtiğimiz günlerde takım kadrosunda çeşitli değişikliklere gitti ve takım koçunu da değiştirerek temelini daha sağlam bir hale getirdi. 

Yaz sezonuna giren e-spor camiasında, Galatasaray Esports’un yenilenmiş kadrosu ve HyperX’in de desteğiyle daha iyi yerlere gelmesi bekleniyor.

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    Yazar: Ender Öztürk

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