HyperX, Galatasaray Esports'un sponsoru oldu

Son yıllarda dünya çapında başlı başına bir sektör ve profesyonel bir spor dalı haline gelen e-spor, ülkemizde de hızla büyüyor. HyperX’in Galatasaray Esports takımına verdiği sponsorluk desteği, e-sporun ülkemizde bir kademe daha ilerlemesine ve daha büyük kitlelere yayılmasına katkıda bulunacak.

2017 League of Legends Kış Mevsimi Ligi’nde mücadele eden Galatasaray, geçtiğimiz günlerde takım kadrosunda çeşitli değişikliklere gitti ve takım koçunu da değiştirerek temelini daha sağlam bir hale getirdi.

Yaz sezonuna giren e-spor camiasında, Galatasaray Esports’un yenilenmiş kadrosu ve HyperX’in de desteğiyle daha iyi yerlere gelmesi bekleniyor.