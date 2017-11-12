IBM dünyanın en güçlü kuantum bilgisayarını üretti!

Bilinen bilgisayarların aksine hesaplamaları yapmak için iki duruma sahip olmayıp aynı anda birden fazla durumda olabilen kuantum bilgisayarlar bilgisayarların geleceği olarak görülüyor. Bu sektörün öncülerinden olan ve daha önce 17 kuantum biti işletim kapasitesine sahip bir kuantum bilgisayarı geliştirmiş olan IBM, yeni kuantum bilgisayarı ile önemli bir mesafe kaydettiğini gösterdi.

IEEE Endüstri Zirvesi'nde yeni ürünlerini tanıtan şirket 20 ve 50 kuantum biti işleme kapasitesine sahip iki yeni kuantum bilgisayarı geliştirdiğini ve test ettiğini duyurdu. Şuana kadar geliştirilen en güçlü kuantum bilgisayarı unvanının sahibi olan 50 kuantum bitlik kuantum bilgisayarı kuantum bilgisayarlar tarihinde büyük bir dönüm noktası anlamına geliyor.

50 kuantum bitlik kuantum bilgisayarının yaptığı şeylerin ise kuantum teknolojisi olmadan taklit edilmesi mümkün olmayan şeyler olduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz eylülde Harvard Üniversitesi'ndeki araştırmacılar 51 kuantum bitlik bir kuantum bilgisayarı geliştirdiklerini açıklamışlardı ancak o bilgisayar kuantum durumunu muhafaza edemediği için IBM şu an için en güçlü kuantum bilgisayarı olarak değerlendiriliyor.

Tabi 50 kuantum bitlik bilgisayar test edilmiş olsa da sadece prototip aşamasında bu nedenle geliştirilen teknoloji yakın zamanda kullanıcıyla buluşamayacak ancak IBM 20 kuantum bitlik kuantum bilgisayarının yeteneklerinden ticari olarak faydalanmayı planlıyor. Şirket bulut konusunda IBM'den destek alan müşteriler için sınırlı da olsa 20 kuantum bitlik bilgisayarı bilgi işlem platformu aracılığıyla erişebilir hale getirmeye ve 2017 sonuna kadar bu teknolojiyi müşterilerine sunmayı hedefliyor.