İlk iPhone'un test edilen işletim sistemi sızdı!

Geçtiğimiz günlerde Sonny Dickson, ilk iPhone modelinde iPhone OS yerine kullanılması beklenen, click wheel ile çalışan Acorn OS işletim sistemini sızdırmıştı.

O zamanlar iPod Classic'in devrim yaratan click wheel özelliğini iPhone'a da uygulamayı düşünen Steve Jobs ve ekibi bu karardan daha sonra vazgeçerek karışımıza daha kullanışlı olan iPhone OS ile çıkmıştı.

Bugün ise Acorn OS'un 2. sürümü sızdı. İlk iPhone için hazırlanan ikinci işletim sistemi olan işletim sistemi P2 olarak geçiyor. Ayrıca notlarda Fadell'in prototipinin P1 olarak Forstall'ın prototipinin ise P2 olarak adlandırıldığı söyleniyor.

Karşılaştırma videosunda görünen P2 Acorn OS, bir önceki sürüm P1'e göre daha yavaş kalıyor.